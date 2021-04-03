Ara transfer döneminde Kasımpaşa’nın vermediği Fode Koita, sezon sonu bonservisini eline alarak Trabzonsporlu olmaya hazırlanıyor. 30 yaşındaki forvet, son hareketiyle Bordo-Mavili taraftarları iyice heyecanlandırdı ve bir anlamda mesaj yolladı. Sosyal medya hesabından Nwakaeme’yi takibe alan Koita’ya binlerce yorum atıldı. Başarılı futbolcuyla yapılan görüşmelerde önemli mesafe katedildiği öğrenilirken, sezon sonunda artık işin resmiyete dökülmesi ve 3 yıllık sözleşmenin imzalanması bekleniyor. Afobe ile kesin olarak yollarını ayıracak Trabzonspor’da, Djaniny’ye de teklifler bulunurken, Bordo-Mavililer 2, hatta 3 forvet almayı düşünüyor. Bu oyunculardan biri Koita olacak.



