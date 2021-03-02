League of Legends’de Cehennemin Dişleri Kog'Maw şampiyonu hakkında pek fazla bilgiye ulaşmak mümkün değil. Her ne kadar güçlü bir üst koridor şampiyonu olsa da pek fazla kişi tarafından tercih edilmiyor. Eğer tercihlerinizi değiştirip bu şampiyona bir şans verirseniz.

Cehennemin Dişleri Kog'Maw

Kog'Maw çorak toprakların olduğu Icathia'nın derinliklerinde çürüyen Hiçlik akıntısından gelmiş bir şampiyondur. Salyalı ve dipsiz ağzı ile dikkatleri üzerine çeken bu karakter, oldukça meraklıdır. İğrenç bir varlık olduğu söylenen Kog'Maw, ilk bakışta saflığı ile öne çıkmaktadır. Fakat bu saflık sizi yanıltmasın. Merakını gidermek amacıyla kapıldığı bir yeme çılgınlığının habercisidir.

Cehennemin Dişleri Kog'Maw Oynama Taktikleri ve Yetenekleri

Konu Kog’Maw olduğu zaman ilk akla gelen skill tabi ki Ölümün Salyaları oluyor. Klavyeden Q yeteneği ile çürütme etkisine sahip bir salya fırlatıyor. Bu salya isabet ettiği rakip şampiyona büyü hasarı vererek, büyü direncini 4 saniye kadar azaltıyor.

Biyo-Büyü Salvosu skili ise klavyeden W yeteneği ile Kog’Maw’ın normal saldırılarını 8 saniye boyunca menzilde tutuyor. Rakibin azami can değerini azaltırken aynı zamanda ek büyü hasarı olarak geri verir.

Klavyeden E yeteneği ise Hiçlikten Sızan olarak adlandırılır. Bu yetenek ise şampiyon, içinden geçtiği rakip şampiyonlara büyü hasarı verir. Ardından rakiplerini 4 saniye kadar yavaşlatan bir iz bırakır. Son skili ise Canlı Havan klavyeden R yeteneği ile idare edilir.

Ateşten yükselen havan, rakibin eksik can miktarına bağlı olarak hareket eder ve büyü hasarı verir. Hedefin 2 saniyeliğine açığa çıkmasını sağlar. Ayrıca 10 saniye içerisinde yapılan sonraki atışlarda bedeli 50 mana kadar artmaktadır.

Cehennemin Dişleri Kog'Maw S11 Rün Dizilimi

S11 sezonundan önce Kog'Maw şampiyonunun rün dizilimi biraz daha farklıydı. İsabet, Ayağı Çabuk, Zafer, Efsane: Çeviklik, Son Direniş, Büyücülük, Mana Artışı Yüzüğü ve Kızart olarak dizilen rünlerin değişimi şu şekilde;

İsabet,

Ölümcül Tempo,

Şifa Taşkını,

Efsane: Çeviklik

Son Darbe

Büyücülük

Bulut Pelerini

Yaklaşan Fırtına

+9 Saldırı Hızı

+10 Değişken Kuvvet

+5 Zırh

Cehennemin Dişleri Kog'Maw Yetenek Skilleri

Yeni sezona giriş yaptığımızda Kog'Maw şampiyonunun üzerine yapılan yetenek değişimleri ise;

Ölümün Salyaları: 3- 8- 10- 12- 13

Biyo-Büyü Salvosu: 1- 4- 5- 7- 9

Hiçlikten Sızan: 2- 14- 15- 17- 18

Canlı Havan: 6- 11- 16

Cehennemin Dişleri Kog'Maw S11 Counter Pickler

Cehennemin Dişleri Kog'Maw şampiyonunun karşısında durup onun salyalarından etkilenmeye şampiyonlar ise;

Ashe

Blitzcrank

Jinx

Lucian

Miss Fortune

Cehennemin Dişleri Kog'Maw Full Build S11 Eşya Dizilimi

Kog'Maw şampiyonunun yeni eşya dizilimine baktığımızda ise daha farklı olduğunu görmekteyiz. S11 yeni sezonda Kog'Maw eşya dizilimi;

Sıçra: imleç doğrultusunda kısa bir mesafe kat etmesi,

Şifa: Belirlenen dost bir şampiyona 90 ile 345 arasında can yeniler. ayrıca %30 hareket hızı sağlar.

Ölümsüz Kalkanyay - Can Simidi

Mahvolmuş Kralın Kılıcı - Özel pasif

Çelik Kaplamalı Çizme

Guinsoo'nun Hiddeti

Runaan'ın Kasırgası

Ebedi Kılıç

Cehennemin Dişleri Kog'Maw Kostümleri

Kog'Maw şampiyonunun kostümleri de oldukça fazla. Farklı pek çok şekilde karşınıza çıkabilir, hatta bu durum rakip şampiyonları bile şaşırtabilir. Bu kadar çirkin bir yaratığın bu kadar fazla kostümü olmasının tek bir sebebi var. Kog'Maw uzun zamandan beridir şampiyonların arasında olan bir karakter. Doğal olarak kostümleri de bir o kadar fazla;

Klasik Kostüm

Tırtıl Kostümü

Çöl Katili Kostümü

Sevgi Kelebeği Kostümü

Ren Geyiği Kostümü

Aslan Dansçısı Kostümü

Deniz Canavarı Kostümü

Fosil Kostümü

Savaş Makinesi Kostümü

Pug'Maw Kostümü

S11 sezon Hextech Kostümü