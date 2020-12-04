Cumartesi günü Cadiz ile deplasmanda karşılaşacak olan Barcelona, bu maçı beklemeye başlarken, teknik direktör Ronaldo Koeman da tele konferans yoluyla basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gelecek sezon takımda olması beklenmeyen Lionel Messi'nin durumu ile ilgili soruyu yanıtlayan Koeman, "Leo'nun durumunu biliyoruz. Geleceği için karar vermesi gereken bir kişi varsa o da Leo'nun kendisidir. Dışarıdan gelen yorumlar beni ilgilendirmiyor. Kulübün içinden gelen yorumlara ihtiyacımız var" diye konuştu.

Lider Atletico Madrid'in gerisinde kalmaları konusundan da bahseden Koeman, "Atletico Madrid güzel işler yapıyor ve maçlarını kazanmaya devam ediyor Bizim ise böyle bir lüksümüz kalmadı. Yıl sonuna kadar her maçı kazanmamız lazım" dedi.

14 puanı bulunan Barcelona, 24 puanla liderlik koltuğunda yer alan Atletico Madrid'in 10 puan gerisinde yer alıyor. Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde 5'te 5'le giderken, La Liga'da Atletico Madrid, Real Madrid ve Getafe'ye kaybetmişti.

(Ntv Spor)