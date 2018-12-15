Fenerbahçe’de Ersun Yanal’ın göreve gelmesinin ardından Erwin Koeman ile Chris Van der Weerden’in geleceğiyle ilgili belirsizlik devam etti. Hollanda’da De Telegraaf gazetesi, Cocu sonrası görevi devralan Erwin Koeman ile Van der Weerden için kulüpten henüz bir yaptırım olmadığını yazdı. İki antrenörün, Yanal ile devam edip etmeyeceklerinin henüz netleşmediğini duyurdu.

Özellikle Koeman konusunda nasıl bir karar alınacağının belli olmadığı vurgulandı. Koeman’ın Ersun Yanal’ın teknik kadrosunda yer almasının gündemde durduğu kaydedildi. Hollanda basınında da Koeman ile Van der Weerden’e henüz bir bildirim olmadığını dile getirdi. Fenerbahçe’nin resmi internet sitesinde de ilginç bir detay göze çarptı.

Teknik direktör kısmına Ersun Yanal yazılırken, yardımcı antrenörler kısmında; Erwin Koeman ile Chris Van der Weerden’in ismi yer almaya devam etti.

(Skorer)