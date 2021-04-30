Koeman iki maç ceza aldı! Atletico Madrid maçında yok

Barcelona dün gece Granada karşısında sahadan 2-1 mağlup ayrıldı ve lider şansını kaçırdı. Barcelona sadece maçı kaybetmedi. Kırmızı kart gören Hollandalı teknik adam Ronald Koeman da iki maç ceza aldı.

Barcelona'nın itirazı kabul edilmezse, La Liga'da adeta şampiyonluk maçı olarak konuşulan Barcelona - Atletico Madrid maçında Koeman görev yapamayacak. Koeman ayrıca 2 Mayıs'ta oynanacak Valencia maçında da takımının başında yer alamayacak.

LA LIGA PUAN DURUMU

Üç takımın şampiyonluk iddiası var

La Liga'da bitime 5 hafta kalan Atletico Madrid 73 puanla lider, Real Madrid ve Barcelona 71'er puanla zirve takibini sürdürüyor.

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