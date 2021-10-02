Sezona kötü sonuçlarla başlayan Barcelona'da teknik direktör Ronald Koeman'ın göreve devam edip etmeyeceği merak ediliyordu. Konuyla ilgili olarak Barcelona başkanı Joan Laporta son noktayı koydu.

Laporta, bugün oynanacak Atletico Madrid-Barcelona maçının sonucundan bağımsız olarak Koeman'ın görevine devam edeceğini ve yakın zamanda görevine son verilmeyeceğini açıkladı. Başkan Laporta, Koeman'ın bir Barcelona efsanesi olduğunu vurgulayarak, İşleri tersine çevirebileceğine dair bir güveni hak ettiğini dile getirdi.

Koeman yönetimindeki Barcelona bu sezon La Liga'da çıktığı 6 maçta aldığı 3 galibiyet ve 3 beraberlik ile 7. sırada bulunuyor. Barcelona Şampiyonlar Ligi'nde ise grubunda ilk iki maçta puan alamadı.