Bugün efsanelerini inceleyeceğimiz takım bize her defasında nereden nereye dedirten Kocaelispor. Kocaelispor takımının altın çağının yaşandığı yıllar 90’ların başında itibaren geçen 10 senelik dönem olarak biliniyor. Bu altın çağ döneminde ise iki isim Kocaelispor’un başarısı denince önplana çıkıyor. Bu isimler başarılı teknik direktör Güvenç Kurtar ve eski futbolcu Misko Mirkovic’ten başkası değil.

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