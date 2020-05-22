Kocaelispor'un olay yaratan hikayesi!
Süper Lig'in en çok özlenen takımlarından birisi olan Kocaelispor'Un efsanelerinin hikayelerini bizden dinlemeye ne dersiniz? Şehir takımlarının kaderi sahipsiz olmaktır. Bazıları sahipsizliğe dayanamayıp kapanırken bazıları ise son kale olarak direnmeye devam ediyor. O direnen takımlardan birisiyse adını her duyduğumuzda nasıl süper ligde olamaz, Hodri Meydan’ı özledik dedirten Kocaelispor’dan başkası değil. Karşınızda Kocaelispor'a altın çağını yaşatan Güvenç Kurtar ve Mert Meriç'in (Misko Mirkovic) efsane oluş öyküsü!
Bugün efsanelerini inceleyeceğimiz takım bize her defasında nereden nereye dedirten Kocaelispor. Kocaelispor takımının altın çağının yaşandığı yıllar 90’ların başında itibaren geçen 10 senelik dönem olarak biliniyor. Bu altın çağ döneminde ise iki isim Kocaelispor’un başarısı denince önplana çıkıyor. Bu isimler başarılı teknik direktör Güvenç Kurtar ve eski futbolcu Misko Mirkovic’ten başkası değil.
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