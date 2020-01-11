Süper Lig özlemiyle yanıp tutuşan Kocaelispor'da başkanlığa Hüseyin Üzülmez'in gelmesinin ardından işler değişti. 11 yıllık transfer yasağı kalktı ve 3. Lig'de emin adımlarla şampiyonluğa yürüyorlar.

3. Lig 2. Grupta mücadele eden Kocaelispor 37 puanla ilk yarıyı 5 puan farkla lider tamamlamıştı. Yeşil-Siyahlı ekip ikinci yarının ilk maçında Payasspor'u konuk edecek.

Payasspor mücadelesi öncesi kulüp başkanı Hüseyin Üzülmez Fanatik'e açıklamalarda bulundu...

"Tranfseri açmak için çok uğraştık"

Sezon başında göreve geldiğimizde büyük bir borç vardı. Transfer tahtası 11 yıldır açılamıyordu. Büyük uğraşlar sonucu bu zor engeli önümüzden kaldırdık. Bu süreçte Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, değerli vekillerimiz ve valiliğimiz büyük destek oldu. Kısa süre içinde borcu olmayan nadir kulüplerden biri haline geldik. Taraftarımızın da büyük desteği ile ilk yarıyı istediğimiz noktada bitirmeyi başardık"

"Hedefimiz şampiyonluk"

Sezonun ilk yarısı iç saha maçlarında 4 büyük takımdan sonra en çok seyirci ortalamasıyla maçlar oynadık. 37 puan topladık ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyoruz. Derve arası kadromuza 5 yeni oyuncu transfer ettik. Kocaelispor'un yeri Süper Lig, bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Her yıl bir üst lige yükselerek bu özlemimizi gidermek istiyoruz. Kısa vadede sezonu lig daha bitmeden şampiyon olarak tamamlamaz istiyoruz"

"Darülaceze sakinlerini ağırlayacağız"

Ligin ikinci yarısının ilk maçında Payasspor ile sahamızda karşılaşacağız. Futbol kadar sosyal sorumluluk projeleri de bizim için çok önemli. Bu anlamda Payasspor maçı öncesi futbol sever 20 darülaceze sakinini stadımızda konuk edeceğiz. Ayrıca maça onlara destek veren bir pankart ile çıkacağız. Ayrıca sezon sonuna kadar formamızda onların ismini ve logosunu taşımayı planlıyoruz. Ülke futbolunda önemli yerlere gelirken bu tarz sosyal sorumluluk projelerine de devam edeceğiz.

"Cumhurbaşkanımız Kocaelispor'u takip ediyor"

Biliyorsunuz yakın zamanda yerli otomobilin lansmanı ilimizde gerçekleştirildi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan burada yaptığı konuşmada Kocaelispor'un başarısından övgüyle bahsetti. Bu da Kocaelispor'un her kesin tarafından yakından takip edildiğinin göstergesi. Biz özlenen Kocaelispor'u hakkettiği yere getirmek için elimizden geldiğince çalışmaya devam edeceğiz.

"Taraftarımız büyük itici güç"

Kocaelispor taraftarını ayrı bir yere koymak istiyorum. 3. Lig'de olmamıza rağmen 16-17 bin ortalamaya oynuyoruz. Erokspor maçımızda 20 bin taraftar desteklemeye gelmişti. İç saha dışında her deplasmanda desteklerini sonuna kadar gösteriyorlar. Bizim için çok güzel bir itici güç. En büyük teşekkürü onlar hakediyor...



