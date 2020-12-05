Kocaelispor’un geçen yıl şampiyon olan kadrosunda bulunan ve kendilerine söz verilen paralarını alamayan Kocaelisporlu futbolcular sert açıklama yaparak ‘Hakkımızı helal etmiyoruz’ dediler...

2019-2020 SEZONU KOCAELİSPOR’U ŞAMPİYON YAPAN KADRONUN ORTAK BASIN AÇIKLAMASI!

2019-2020 sezonunda Kocaelispor'a hizmet eden futbolcu, teknik heyet ve çalışanlar olarak her türlü iyi niyetimize rağmen hak edişlerimiz bugün itibariyle tarafımıza ödenmemiştir. Geçen sezondan 4 maç primi tutarı olan kişi başı 18.000 TL ve takıma açıklanan 1.000.000 TL şampiyonluk primi takıma ödenmemiştir.

Sadece sezon başı transfer görüşmelerinde sözleşmesinde yazılı olanlar, resmi olarak bu ücretleri almışlardı.

Kocaelispor tarihinde 10 maç üst üste galibiyet elde etme rekoru kıran, en yakın rakibinin 14 puan önünde ligi şampiyon olarak tamamlayan kişilerin hak edişlerini alması kadar doğal bir şey yoktur.

Bizler futbol üzerinden geçimini sağlayan insanlara, Kocaelispor'da alın terimizin ve emeğimizin karşılığı olan yukarıda yazılı primlerimiz Hüseyin Üzülmez tarafından bizlere ödenmemiştir. Kocaelispor gibi büyük bir kulübün başkanlık makamında bulunan kişinin armaya ve kulübün büyüklüğüne yakışır şekilde hareket etmesini beklerdik.

Haklarımızı Hüseyin Üzülmez'e helal etmiyoruz! Bulunduğumuz süre boyunca bizlerden desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın'ın bu konunun takipçisi olmasını bekliyoruz. Bizler Kocaelispor'u çok seviyoruz, Kocaelispor'a Süper Lig yolunda başarılar diliyoruz.