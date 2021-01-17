Misli.com 2. Lig ekibi Kocaelispor ses getirecek bir ismin peşinde: Mustafa Reşit Akçay... 1.Lig hedefiyle yanıp tutuşan Yeşil-Siyahlılar son olarak geçen sezon Süper Lig 'de Ankaragücü'nü çalıştıran Akçay'la yarın pazarlık masasına oturacak.

2.Lig'in en iddialı takımlarından ve sezona 1.Lig hedefiyle başlayan Kocaelispor'dan flaş hamle... Teknik direktör Erhan Altın ile yollarını ayıran Yeşil-Siyahlı yönetim, takımı şampiyonluk yolunda bir o kadar iddialı bir isme emanet etmeye hazırlanıyor: Mustafa Reşit Akçay...

Ses getirmek istiyorlar

Son olarak geçen sezon Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nü çalıştıran tecrübeli hoca ile yapılan ön görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenildi. Başarılı hoca ile yarın bir kez daha pazarlık masasına oturacak olan Kocaeli, Akçay'la el sıkışarak, ses getirmeyi hedefliyor.

Atalay Özçelikli



