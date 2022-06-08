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Kocaelispor'da Korcan Çelikay ile yollar ayrıldı

Kocaelispor’da kaleci Korcan Çelikay ile yollar ayrıldı. Sezon başında Kocaelispor kadrosuna katılan tecrübeli file bekçisinin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildiği açıklandı.

08 Haziran 2022, Çarşamba 19:34 Son Güncelleme:
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Kocaelispor'da Korcan Çelikay ile yollar ayrıldı

Kocaelispor’da kaleci Korcan Çelikay’ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Kocaelispor’da kaleci Korcan Çelikay ile yollar ayrıldı. Sezon başında Kocaelispor kadrosuna katılan tecrübeli file bekçisinin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Kocaelispor resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Korcan Çelikay’ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Korcan Çelikay’a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

34 yaşındaki kaleci, bu sezon çıktığı 20 maçta 25 gol yemiş ve performansıyla ciddi eleştirilere maruz kalmıştı.

İHA

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