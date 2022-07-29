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Kocaelispor'da gençlerin gözü Fırat Gül'de

Kocaelispor, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Adıyaman Futbol Kulübü’ne 1-0 mağlup oldu. Gençlerden oluşan kadroyla müsabakaya çıkan Kocaelispor’da A takımda devam edecek futbolcuların seçimini teknik direktör Fırat Gül yapacak.

29 Temmuz 2022, Cuma 22:45 Son Güncelleme:
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Kocaelispor'da gençlerin gözü Fırat Gül'de

TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor, Kızılcahamam kampında ilk hazırlık maçını oynadı. Adıyamanspor ile karşılaşan Yeşil Siyahlılar, son dakikalarda yedikleri golle rakibine 1-0 mağlup oldu. Daha önce kulüp tarafından yapılan açıklamada olduğu gibi mücadelede gençlere forma şansı verildi.

Tamamı gençlerden oluşan kadroyla maça çıkan Kocaelispor’da A takımda edecek futbolcular konusunda gözler teknik dFırat Gül’e çevrildi.

Performansı yeterli bulunan genç futbolcular Kocaeli’ye dönüldüğünde profesyonel yapılacak. A takıma giremeyecek olan futbolculardan ise yaşı tutanların U19’da devam edeceği, yaşı uymayanların ise kiralanacağı öğrenildi.

İHA

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