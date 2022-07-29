Kocaelispor'da gençlerin gözü Fırat Gül'de
Kocaelispor, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Adıyaman Futbol Kulübü’ne 1-0 mağlup oldu. Gençlerden oluşan kadroyla müsabakaya çıkan Kocaelispor’da A takımda devam edecek futbolcuların seçimini teknik direktör Fırat Gül yapacak.
TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor, Kızılcahamam kampında ilk hazırlık maçını oynadı. Adıyamanspor ile karşılaşan Yeşil Siyahlılar, son dakikalarda yedikleri golle rakibine 1-0 mağlup oldu. Daha önce kulüp tarafından yapılan açıklamada olduğu gibi mücadelede gençlere forma şansı verildi.
Tamamı gençlerden oluşan kadroyla maça çıkan Kocaelispor’da A takımda edecek futbolcular konusunda gözler teknik dFırat Gül’e çevrildi.
Performansı yeterli bulunan genç futbolcular Kocaeli’ye dönüldüğünde profesyonel yapılacak. A takıma giremeyecek olan futbolculardan ise yaşı tutanların U19’da devam edeceği, yaşı uymayanların ise kiralanacağı öğrenildi.
İHA