TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor, Kızılcahamam kampında ilk hazırlık maçını oynadı. Adıyamanspor ile karşılaşan Yeşil Siyahlılar, son dakikalarda yedikleri golle rakibine 1-0 mağlup oldu. Daha önce kulüp tarafından yapılan açıklamada olduğu gibi mücadelede gençlere forma şansı verildi.

Tamamı gençlerden oluşan kadroyla maça çıkan Kocaelispor’da A takımda edecek futbolcular konusunda gözler teknik dFırat Gül’e çevrildi.

Performansı yeterli bulunan genç futbolcular Kocaeli’ye dönüldüğünde profesyonel yapılacak. A takıma giremeyecek olan futbolculardan ise yaşı tutanların U19’da devam edeceği, yaşı uymayanların ise kiralanacağı öğrenildi.

İHA