Kocaelispor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

TFF 1. Lig’in yeni takımlarından Kocaelispor, Bolu kampını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde bulunan bir otelde kamp yapan Kocaeli ekibi, çalışmalarına sabah antrenmanıyla devam etti.

Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay’ın rahatsızlığı nedeniyle antrenmana yardımcı antrenör Turgay Karslı koordinesinde çıkan Kocaelisporlu futbolcular, idmana koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenman pas, top kapma ve yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.