‘Kocaelispor ve Sakaryaspor el ele 1. Lig’e’

Misli.com 2’nci Lig Play-Off finalinde Kocaelispor ile Sakaryaspor 1’inci Lige çıkmak için cuma günü karşı karşıya gelecek. 2021-2022 sezonunda 1’inci Lig’in 19 yerine 20 takımla oynanması gündeme gelirken, Kocaelispor ve Sakaryaspor Başkanları konuyu değerlendirdi. İki takımın da lige değer katacağını söyleyen Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, “Kocaelispor camiası olarak şehri yöneten siyasi irade ile birlikte taraftarımızla hatta Sakaryaspor Başkanı ile bir temasımız ve girişimimiz oldu. Federasyon ve Cumhurbaşkanlığı ile temasımız oldu” dedi.

‘Marka iki takım’

Sakaryaspor Başkanı Cevat Ekşi ise “Biz ne olursa olsun Sakaryaspor olarak Cuma gününe ve maç saatine kendimizi hazırlıyoruz. Tabii ki isteğimiz iki köklü camianın zarar görmemesi. Hem Sakarya hem de Kocaeli birlikte 1. Lig’e çok güzel bir hava getirir. Seyircisiyle Türkiye’de marka olmuş iki şehir, birlikte çıkartılırsa her iki şehir de üzülmemiş olur” diye konuştu.



