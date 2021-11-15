TFF 1.Lig'de bu sezon çıktığı 11 maçta 9 gol, 1 asistle yıldızlaşan ve krallık yarışında zirvede yer alan Kocaelisporlu Dino Ndlovu için Körfez ekibinin Başkanı Engin Koyun geçtiğimiz günlerde flaş bir itirafta bulunmuştu. Koyun, "Mustafa Hocamız Dino’nun transferinde çok ısrar etti. Ben de Dino’nun 7 aydır oynamadığını başka bir isimle görüşsek daha iyi olabileceğini söyledim. Bunun üzerine hocamız, ‘Ben ısrarla Dino’yu istiyorum. Dino iyi çıkmazsa parasını kulübe ben ödeyeceğim’ dedi. Biz Dino'uı transfer ettik, Mustafa hocamız haklı çıktı" ifadelerini kullandı.

'Başkanımız istediğimizi yaptı'

Transferin baş aktörlerinden Mustafa Reşit Akçay da olayın perde arkasını FANATİK'e anlattı. 31 yaşındaki golcünün iyi bir oyuncu olduğunu kaydeden tecrübeli hoca, "Dino bize menajerler tarafından önerilen birçok oyuncudan biriydi. 7-8 maçını detaylı bir şekilde izledikten sonra özellikleri itibariyle tam Türkiye'ye uygun bir isim olduğunu düşündüm. Açıkçası biraz da futbolcunun bize faydalı olacağını hissettim. Sonrasında da adaylar arasından en çok Dino'yu istediğimi Başkanımız Engin Koyun'a söyledim ve transferinde ısrarcı oldum. Onlar da sağ olsunlar, isteğimizi yaptılar. Bugün gelinen noktada Dino'nun uyumu ve katkısından dolayı çok mutluyuz" dedi.

'İzlenmesi ve ilgilenilmesi gayet doğal'

Başarılı golcü için, 'Farklı takımlardan ilgi var mı?' sorusuna da Mustafa Reşit Akçay, "Böylesine çıkış yapan, katkı sağlayan isimler mutlaka farklı takımlar tarafından izlenir. Ancak transfer için çok erken henüz. Bu konu hakkında çok net bilgi sahibi değilim, bana gelen bir durum yok. Fakat oyuncunun izlenmesi ve ilgilenilmesi gayet doğaldır" ifadelerini kullandı.

Dino Ndlovu, TFF 1.Lig'de attığı 9 golle krallık yarışında zirvede yer alıyor. Güney Afrikalı forveti, Ankaragücü'nden Eren Derdiyok (8) ve İstanbulspor'dan İbrahim Yılmaz (7) takip ediyor.

Atalay Özçelikli