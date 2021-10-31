TFF 1. Lig’in 11. haftasında Denizlispor 'a konuk olan ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrılan Kocaelispor'da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay deplasmanda alınan 1 puanın bile önemli olduğunu ifade etti.

Kazanmak için sahaya çıktıklarını belirten Akçay, şöyle konuştu:

"Kazanmak için geldiğimiz bir deplasmandan 1 puanla dönüyoruz. İyi başladığımız bir oyunu sonlara doğru sürdürmekte zorlandık. Maça iyi başladık, güzel pozisyonlar bulup atamadığımız anlar oldu. Ama biz maçın kazanma konumuna daha yakın olmamıza rağmen bugün beraberlikle dönüyoruz. Deplasmanda alınan bu 1 puanın bizim için son derece önemli. Birkaç arkadaşımızın sakatlığı oldu. Umarım çok kötü olmaz. Maçta 2 puan kaybettik bir de onları kaybedersek üzülürüz."

DENİZLİ (AA)