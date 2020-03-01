TFF 3. Lig’de adım adım şampiyonluğa koşan Kocaelispor’un son kurbanı Karşıyaka oldu: 3-2. Körfez ekibi, 6’da Talha ile öne geçti 29’da Yakup ile farkı açtı: 2-0. 32’de Metin, farkı 1’e indirdi. İkinci yarının hemen başında 49’da Doğukan’ın sayısı, İzmir ekibini maça ortak etti: 2-2. Yeşil-Siyahlılar her zaman olduğu gibi pes etmedi.

90+3’te Ali Han son sözü söyledi: 3-2. 58 puanlı lider Kocaeli, bitime 7 hafta kala Turgutlu ile arasındaki 10 puanlık farkı korudu ve önemli bir rekor kırdı. 20 bin 745 seyirci ile BAL rekorunu elinde bulunduran Körfez ekibi, Erzurum’un 27 bin 500’lük 3. Lig rekorunu da elinden aldı. Liderin maçını tam 28 bin 256 seyirci takip etti.

TFF 3. Lig 2. Grup’ta 18 galibiyet 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Kocaelispor, 55 puanla ligin zirvesinde yer alıyor. 2. lige çıkma yolunda hızla ilerleyen yeşil-siyahlılar, bir sonraki maçında deplasmanda Erbaspor ile karşılaşacak.