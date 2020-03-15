Kocaelispor taraftarı corona virüsü önlemini aldı, takımını uğurladı

Kocaelispor taraftar grubu ‘Hodri Meydan’, tüm liglerin corona virüsü önlemleri kapsamında seyircisiz oynanması kararının ardından, koruyucu elbise giyip meşaleler yakarak takım otobüsünü stadyuma uğurladı.

15 Mart 2020, Pazar 20:19 Son Güncelleme:
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Kocaelispor taraftarı corona virüsü önlemini aldı, takımını uğurladı

Kocaelisporlu taraftarlar, TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta mücadele eden Kocaelispor’un, 1877 Alemdağ takımı ile oynanacağı karşılaşmanın corona virüsü önlemleri kapsamında seyircisiz oynanması kararının ardından, koruyucu elbise giyip meşaleler yakarak takım otobüsünü uğurladı.

Yaklaşık 50 kişilik taraftar grubu, meşaleler yakarak tezahüratlarda bulundu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler beğeni topladı.

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