TFF 1. Lig’in yeni ekiplerinden Kocaelispor, Erzurum’un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp başkanı Engin Koyun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kocaelispor’un geçmişte büyük başarılara imza attığını söyledi.

Önceki dönemlerde yönetimsel bazı hatalar nedeniyle takımın kötü gittiğini ifade eden Engin Koyun, "Bu süreçten sonra takım 3 yıldır bizimle ciddi anlamda çıkış yakaladı. 11 yıl sonra takımımızın 1. Lig’e gelmesinin mutluluğunu yaşıyoruz ama Kocaelispor’umuzun yeri 1. Lig değil. 2 milyonluk bir sanayi, turizm kenti. Bu kent, her zaman Türkiye’nin en büyük taraftarlarından birine sahip ve Süper Lig ’i görmek istiyor." diye konuştu.

"En fazla transfer yapan kulüplerin başında geliyoruz"

Engin Koyun, yeşil-siyahlı ekibin Türkiye’nin önde gelen kulüpleri arasında yer aldığını belirterek, amatör ligde de takımın 25 bin civarında taraftar karşısında oynadığını dile getirdi.

Böyle bir takımın Süper Lig’de olmasını istediklerini aktaran Engin Koyun, "Bu dönem 10 civarında bir transferimiz oldu. Ligde baktığımız zaman en fazla transfer yapan kulüplerin başında geliyoruz. Hepsi kendi liglerinde kendini ispat etmiş bireysel olarak yetenekli futbolcular." ifadelerini kullandı.

Takımı uzun dönem projelerle ileriye taşıyacaklarını vurgulayan Engin Koyun, şöyle devam etti:

"Biz Kocaelispor’u hak ettiği yere getireceğiz ama bu yolda bir süreç gerekiyor. Takım olarak ilki başarmak istiyoruz o da şu, bu dönem her şeye rağmen olmazsa olmaz Kocaelispor Süper Lig’e olsun istemiyoruz. Kısa, orta ve uzun vadeli planlar yapıyoruz. Geçen dönem ilkleri yaşatan bir kulüp olduğumuzu iddia ediyorum. Futbolcu, teknik heyet ve çalışanına bir kuruş borcu olmayan... Bu çok önemli ama takımımız için mali disiplini sağlayıp kurumsallaşma adına adımlar atılması lazım."

"Orta vadede Kocaelispor’umuz Süper Lig’deki yerini alacaktır"

Engin Koyun, altyapıya da önem verdiklerini ve yatırım yaptıklarını anlatarak, çok önemli transferler ve tesisler yaptıklarını belirtti.

Gelecek yıllar için iddialı bir takım olma yolunda ilerlediklerini söyleyen Engin Koyun, şunları kaydetti:

"Bu dönem şampiyon olduk seneye bir daha düştük’ bunun benim için çok bir anlamı yok. Başarı diye de mutlu olmanın bir anlamı yok. Kocaelispor Süper Lig’e inşallah çıkacak. Çıktığını zaman merdiven takımı değil kalıcı ve başarılara imza atan bir takımla ilgili çalışmalar yapıyoruz. İnanıyorum ki orta vadede Kocaelispor’umuz Süper Lig’deki yerini alacaktır. 10 yıllık projenin içinde 5 yıl sonra inanıyorum ki ilk 5’e oynayan çok iddialı bir takım olacak. 7 yıl sonra kesinlikle Türkiye Şampiyonu ve Türkiye Kupası’nı müzesine getiren, 10 yıl sonra da Avrupa’da ciddi başarılara imza atan bir takım olacak. Bunlar için altyapı, mali disiplin, kurumsallaşma ve tesisleşme adına adımları atmak zorundayız. 10 yıl sonra takımımız altyapısı ve takımıyla Türkiye’de konuşulan ender bir kulüp haline gelecek."

ERZURUM (AA) - YUNUS HOCAOĞLU