TFF 1. Lig’e yükselecek son takım D-Smart ekranlarında belli olacak. Yıllarca taraftarıyla birlikte Türkiye’nin en önemli futbol şehirlerini temsil eden iki köklü camia Kocaelispor ve Sakaryaspor arasında oynanacak final nefesleri kesecek.

Misli.com 2. Lig play-off finali öncesinde Ömer Saraç ve deneyimli teknik adam Ahmet Akcan saat 19.00’da maç önü özel programla izleyicileri dev finale hazırlarken, maç sonrasında da özel yayınlar D-Smart’ta olacak.

Maçın anlatımında Alp Özgen mikrofonda olurken, maç önü ve sonu röportajlarda Atakan Kurt, finalin coşkusunu D-Smart izleyicilerine anbean yansıtacak. Yaklaşık 4 saat sürecek futbol keyfini tüm D-Smart üyeleri izleyebilecek.