Kocaelispor kutlamalarında talihsiz kaza! Otobüsten düştü...

Misli. com 2.Lig Play-Off final maçında Kocaelispor, Sakaryaspor'u 4-0 yenip Spor Toto 1.Lig'e yükseldi. Kocaelispor zaferin ardından kutlamalara geçerken talihsiz bir kaza yaşandı. Otobüsün üstüne çıkan futbolculardan Bahri Can Avcı'nın üst geçide çarpıp otobüsten düştüğü ifade edildi.

A Spor muhabirinin verdiği bilgiye göre otobüsün üst geçidin altından geçerken oyunculardan ikisinin düştüğü belirtildi. Oyuncuların hemen ambulans ile hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Diğer oyuncunun Benhur Keser olduğu ve ciddi şekilde yaralandığı da aktarıldı.

Görüntüler A Spor yayınından alınmıştır