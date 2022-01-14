Kocaelispor, Ibrahim Akanbi Rasheed transferini açıkladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Ibrahim Akanbi Rasheed transferini resmiyete kavuşturdu. Menemenspor'a 900 bin TL bonservis bedeli ödeyeceği öğrenilen Körfez ekibi, Nijeryalı forvetle 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Ailemize Hoş Geldin Ibrahim Akanbi Rasheed! Kulübümüz, Ibrahim Akanbi Rasheed ile 1,5 (+1 yıl opsiyon) yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktadır. Camiamıza hayırlı olsun.'' ifadeleri kullanıldı.

Menemenspor'un Ocak 2020'de Bölgesel Amatör Lig ekibi Foça Belediyespor'dan transfer ettiği Rasheed, Sarı Lacivertli formayla çıktığı 46 resmi maçta 12 gol, 6 asistle skora katkı sağladı.