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Kocaelispor haberi: Bahattin Köse, Ankaraspor'a transfer oldu

Kocaelispor, 31 yaşındaki forveti Bahattin Köse'nin TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Ankaraspor'a transfer olduğunu duyurdu.

14 Ocak 2022, Cuma 01:21 Son Güncelleme:
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Kocaelispor haberi: Bahattin Köse, Ankaraspor'a transfer oldu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Bahattin Köse ile yollarını ayırdı. Eylül 2020'de Körfez ekibine gelen ve takımın Spor Toto 1. Lig'e çıkmasında attığı 6 golle katkı veren 31 yaşındaki forvet, TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Ankaraspor'a transfer oldu.

Kocaelispor'dan yapılan açıklamada, ''Kulübümüzün profesyonel futbolcularından Bahattin Köse’nin transferi hususunda TFF 2. Lig ekiplerinden Ankaraspor ile sözleşme imzalanmıştır. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Teşekkürler Bahattin!'' ifadeleri kullanıldı.

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