Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Bahattin Köse ile yollarını ayırdı. Eylül 2020'de Körfez ekibine gelen ve takımın Spor Toto 1. Lig'e çıkmasında attığı 6 golle katkı veren 31 yaşındaki forvet, TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Ankaraspor'a transfer oldu.

Kocaelispor'dan yapılan açıklamada, ''Kulübümüzün profesyonel futbolcularından Bahattin Köse’nin transferi hususunda TFF 2. Lig ekiplerinden Ankaraspor ile sözleşme imzalanmıştır. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Teşekkürler Bahattin!'' ifadeleri kullanıldı.