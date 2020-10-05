Kocaelispor geri döndü!

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta sezona büyük umutlarla giren Kocaelispor, ilk maçında Sarıyer ile 0-0 berabere kalırken, Manisa FK karşısında 6-1'lik bir hezimet yaşadı. Hafta içinde teknik direktörlüğe Erhan Altın’ı getiren Körfez ekibi, Çorum karşısına ise bu hataları telafi etmek için çıktı. İlk bölümde konuk ekip etkiliydi. Ancak Yeşil-Siyahlılar, her geçen dakika oyunu dengelemeye başladı. Bu anlarda Yiğit Ali, Aydın ve Bahattin etkili olmaya çalıştı ancak girişimler sonuç vermedi. Kocaeli'nin baskısı, ikinci yarıda da artarak devam etti.

Gelecek adına umut verdi

50'de Yiğit Ali Bayrak, jeneriklik bir gole imza attı: 1-0. 83'te ise Mesut Özdemir, takımını rahatlattı: 2-0. Sonradan oyuna giren Cerem Talha Dinçer, 90+3'te fişi çekti: 3-0. İlk galibiyetini alan Körfez ekibi, gelecek adına iyi sinyaller verirken, 10. sıraya yükseldi. Çorum ise 0 puanda kalmanın üzüntüsünü yaşadı.

Mertcan Polat