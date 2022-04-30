Spor Toto 1. Lig’in 35. haftasında Kocaelispor, Erzurum deplasmanına çıkıyor. Körfez Brunga Tesisleri’nde hafta boyunca çalışmalarını tamamlayan yeşil-siyahlılar, dün Erzurum’a ulaştı. Körfez ekibi bugün 17.00’de Erzurum’da yapacağı antrenmanın ardından maç saatini bekleyecek. Sakatlığı süren Pereira ve Babacar, kart cezalısı durumunda bulunan Mazlum Demir ve Benhur Keser kafilede yer almadı. Bu futbolcuların yanı sıra Korcan Çelikay ve Semih Karadeniz de Erzurum’a götürülmedi.

Ligin 5. sırasında bulunan Erzurum ekibi, yükselme play-off’u için yerini sağlamlaştırmak istiyor. Kocaelispor ise 40 puanla 14. sırada yer alıyor. Geçen hafta aldığı galibiyetle düşme potasından kurtulan yeşil-siyahlılar ise düşme tehlikesinden uzaklaşmak istiyor. Yarın saat 16.00’da Kazım Karabekir Stadyumu’nda oynanacak olan müsabakada Mete Kalkavan düdük çalacak.

İHA