Kocaelispor - Bursaspor: 2-1

Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Kocaelispor, evinde Bursaspor 'u 2-1 yendi.
8’inci dakikada ceza sahasındaki pozisyonda Cisse'nin havalandırdığı topu kafayla tamamlayan Dino Ndlovu takımını öne geçirdi. 1-0
50’nci dakikada Yılmaz'ın çektiği şut Bursaspor kalecisi Erhan'dan döndü. Dönen topa vuran Benhur, farkı 2'ye çıkardı. 2-0
59’uncu dakikada Namık'ın kullandığı penaltı ile Bursaspor farkı 1'e indirdi. 2-1
Mücadeleyi Kocaelispor 2-1’lik skorla kazandı.
STAT: Kocaeli
HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç(xx), Sezgin Çınar(xx), Murt Temel(xx)
KOCAELİSPOR: Korcan(xx), Diogo Aleksis(xx), Musa(xx), Yılmaz(xx)8Dk.73 Mehmet xx), Dino Ndlovu(xxx), Cisse(xx), Mandjeck(xx), Semih(xx), Diop(xx)(Dk.46 İlyas Kubilay xx)(Dk.90 Bahattin xx), Tisdell(xx)(Dk.73 Dilaver xx), Benhur(xxx)(Dk.90 İsa xx)
BURSASPOR: Erhan(x), Onur(x)(Dk.84 Hasan x), Namık(xx)(Dk.84 Ofosu xx), Matavz(x)(Dk.46 Batuhan x), Kerem(x)(Dk.60 Emirhan x), Kubilay(x), Mert(x), Capan(x), Zalazar(x), Burak(x), Bruno(x)(Dk.60 Acolatse x)
GOLLER: Dk.8 Dino Ndlovu, Dk.50 Benhur(Kocaelispor), Dk.60 Namık(P)(Bursaspor)
SARI KARTLAR: Dk.20 Diogo Aleksis, Dk.21 Mandjeck, Dk.45 Dino Ndlovu, Dk.70 Cisse, Dk.80 Mehmet(Kocaelispor), Dk.21 Matavz, Dk.79 Batuhan(Bursaspor)
KIRMIZI KARTLAR: Dk.32 Zalazar, Dk.88 Matavz (Bursaspor)
DHA