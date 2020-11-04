Kocaelispor Ankaragücü’nü 90+5’te yıktı

Maça Başkent ekibi hızlı başladı, 4’te Saba Lobjanidze, 16’da da Alper Potuk ile direği geçemedi. İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmanın ikinci yarısında heyecan fırtınası vardı. 51’de Mesut Özdemir’in savunmadan havalandırdığı top Ankaragücü’nde Atakan’ın sırtından sekti, 18 yaşındaki Mervan Kocaelispor’u

1-0 öne geçirdi. 74’te Alper Potuk’un soldan ortasında kafa vuruşu yan direkten dönen Bolingi röveşatayla topu filelere gönderdi, skoru dengeledi: 1-1. Dakikalar 90+5’i gösterdiğinde Bahattin Köse’nin vuruşunda kaleciden dönen topu Ramazan Çevik kale sahasına çıkardı, tamamlayan Erdinç Karakaş skoru ilan etti: 1-2. Körfez ekibi tur atlamanın sevincini yaşarken Süper Lig’de galibiyeti olmayan Ankaragücü kupaya da havlu attı.



