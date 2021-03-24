Kocaelispor - Amedspor maç sonucu: 1-2

Misli.com 2’nci Lig Beyaz Grup’ta kendi evinde Amedspor’u ağırlayan Kocaelispor, yoğun yağmur altında geçen karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı.

11’inci dakika Amedspor’dan Sinan Akaydın’ın şutunda kaleci Bayram çaresiz kaldı: 0-1.

17’nci dakika Kocaelispor’dan Tahir, sağ kanattan bir orta ile ceza sahası içerisinde bulunan Yiğit Ali’yi top ile buluşturdu. Yiğit Ali’nin vuruşu az farkla auta gitti.

41’inci dakikada Amedspor’dan Serkan Yavuz’un açtığı ortaya ceza sahası içerisinde bulunan Halil İbrahim düzgün bir kafa vuruşu yaptı. Halil’in bu şutunda Kocaelispor kalecisi Bayram hata yapmadı.

76’ncı dakikada etkili paslarla Kocaelispor yarı sahasında kendini gösteren Amedspor Sinan ile golü buldu: 0-2.

78’nci dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içerisinde topla bulunan Batuhan düzgün kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi: 1-2.

STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Adnan Cengiz Kayatepe (x), Mutlu Çiğdem(x), Mert Baykal (x)

KOCAELİSPOR: Bayram (x) - Kemal (xx), Musa (xx), Batuhan Er (xx), Yiğit Ali (x) (Dk.46 Bahattin x), Murat (xx), Semih (xx) (Dk.46 Bahri x), Taha (x), Mesut (x)(Dk.80 Yılmaz), Tahir (xx) Dk.72 Dilaver x), Burak (x)

AMEDSPOR: Abdullah (xx) - Ümit (xxx), Bünyamin (xx), Serkan (xx), Erman (xxx), Sinan (xx), Emrah (xx), Mesut (xx) (Dk.68 Zeki x), Oğuzhan (xxx) (Dk.86 Cerem), Halil (xx) (Dk.86 Deniz), Mehmet (xx)(Dk. 90 Muhlis

GOL: Dk. 78 Batuhan Er (Kocaelispor) – Dk. 11, 76 Sinan (Amedspor)

SARI KART: Semih, Mesut, Bahri (Kocaelispor) – Oğuzhan, Abdullah (Amedspor)