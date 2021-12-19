Kocaelispor: 1 - Eyüpspor: 1

21. dakikada Eyüpspor, kaleye oldukça yakın bir noktadan serbest vuruş fırsatı kazandı. Topun başına geçen Timur Temeltaş, klas bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1
37. dakikada Eyüpspor gole yaklaştı. Ceza sahası önünde topla buluşan Umut Bulut’un şutunda top soldan az farkla dışarıya çıktı.
53. dakikada Kocaelispor sağ kanattan etkili geldi. Benhur’un çizgiye inip kale sahasına çevirdiği topa Diop müsait pozisyonda vuruşunu yaptı. Kaleci Emrullah golü önlemeyi başardı.
79. dakikada Kocaelispor rakip ceza alanına attığı uzun topla etkili oldu. Benhur Keser’in kafayla indirdiği topta Diop gelişine vurdu ve top ağlarla buluştu. 1-1
İHA