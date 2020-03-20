Ülkemizde ve dünyada bir çok organizasyon Corona Virüs nedeniyle ertelenmişti. Bakanlık kararıyla at yarışları da durduruldu. Açıklamayı Tarım ve Orman bakanı Bekir Pakdemirli yaptı.

Pardemirli "At yarışlarını erteledik. Minimumda bu hareketlerin olmasını istedik. Bu yüzden erteledik. Şu anda herhangi bir tarihle ilgili karar almadık. Koronavirüs seyrine göre alma düşüncemiz var." ifadelerini kullandı.

At yarışları ne zaman deveam edecek?

Bakan Pakdemirli konuyla alakalı olarak "Şu anda herhangi bir tarihle ilgili karar almadık. Koronavirüs seyrine göre alma düşüncemiz var."dedi.

Yurt dışı at yarışı olacak mı?

Türkiye Jokey Kulübü e-bahis üzerinden yurtdışı yarışlara bahis oynatmaya devam edecek!

Bugün hangi yarışlar vardı?

20 Mart Cuma yani bugün 4 ayrı hipodromda yarışlar yapılacaktı. Ancak bakanlığın açıklamasının ardından Kocaeli ve İzmir yarışları iptal edildi. Fairview Güney Afrika ve Gulfstream Park yarışlarına e-bayi üzerinden at yarışı oynanabilecek.