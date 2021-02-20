Kocaeli Stadyumu nerede?

Kocaeli stadyumu İzmit’in tam merkezinde yer alır. Ulaşımı oldukça kolay olan Kocaeli stadına şehiriçi toplu taşıma araçları ile kolayca erişim sağlanabilir. Bunun yanı sıra özel araçla da Kocaeli stadına ulaşabilirsiniz.

Şehrin tam merkezinde şehre yakışır Kocaeli Stadyumu şehrin ihtiyaçlarını karşılamak için yeterlidir. Kocaeli’ne yakışır büyüklükte olan stadyum tasarımı ile de büyük dikkat çekiyor.

Kocaeli Stadyumu’nun adı ne?

Kocaeli Stadyumu’nun tam aldı Kocaeli Arena Stadı’dır. Stadın temelleri 25 Eylül 2014 yılında atılmıştır. Açılışı ise 1 Eylül 2018 yolunda gerçekleştirilmiştir. Stadyum eski bir taş ocağı üzerine yapılmıştır.

Kocaeli stadyumu aynı zamanda İzmit stadyumu olarak da anılır. Bunun sebebi Kocaeli ilinin merkezi olan stadyumun İzmit içerisinde yer almasıdır.

Kocaeli Arena Stadyumu’nun kapasitesi ne kadar?

Kocaeli Arena Stadyumu 34.712 kişilik koltuğa sahiptir. Yani yaklaşık 35.000 kişi aynı anda müsabakayı izleyebilir. Oldukça büyük ve gösterişlidir.

Oldukça büyük bir alana yerleştirilen stadyum Öztaş İnşaat tarafından hayata geçirilmiştir. Büyük bir titizlikle inşa edilen stadyum 2018 yılında faaliyete açılmıştır.

Kocaeli Arena Stadyumu kaç kişilik?

Kocaeli stadyumu tam olarak 34.712 kişiliktir. Aynı zamanda Kocaeli Stadyumunun 54 locası bulunur. Bunun yanı sıra alışveriş yapılabilecek alanlar da mevcuttur. Şehirdeki müsabakaları ağırlayabilecek kapasiteye sahip bu stadyum görünüşü ile de hayranlık bırakıyor. Mimar Alper Aksoy tarafından tasarlanan projenin hayata geçirilmesi 160 milyon Türk lirasını bulmuştur.