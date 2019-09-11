Kocaeli gümbür gümbür

Son 3 sezonda iki kez play-Off’ta elenen ve 2. lig’e yükselemeyen Kocaelispor yeni sezona fırtına gibi başladı. ligin ilk iki haftasında payasspor ve Fethiyespor’u 1-0’lık skorlarla mağlup ederek 2’de 2 yapan Yeşil-Siyahlılar, Ziraat Türkiye Kupası’nda da emin adımlarla yoluna devam ediyor. 2. tur mücadelesinde bir diğer 3. lig ekibi Gölcükspor ile kozlarını paylaşan Kocaeli, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmadan galip ayrılmasını bildi.

Hızlı başladılar

Maçın henüz 10. dakikasında Gölcük’te Batuhan Boyoğlu sahneye çıktı ve fileleri havalandırdı: 1-0. Beraberliği yakalamak isteyen Yeşil-Siyahlı ekip, baskılarını artırsa da aradığı golü bulamadı ve soyunma odasına 1-0 geride girdi. ikinci yarıya hızlı başlayan Yeşil Şimşekler, 49’da mutlu Doğan ile skoru eşitledi: 1-1.

Gölcük havlu attı

62’de Kocaelispor, rıza Altıntaş ile galibiyetin fitilini ateşledi: 2-1. 82’de sahneye çıkan Gökdeniz Bayrakdar ise maçın skorunu belirledi: 3-1. Bu sonuçla birlikte Yeşil-Siyahlılar 3. tura yükselirken, Gölcükspor kupaya havlu attı.