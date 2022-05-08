Kocaeli Bayan FK - Beşiktaş Vodafone maç sonucu: 0-10

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadınlar Süper Ligi 22. hafta maçında deplasmanda Kocaeli Bayan FK'ya konuk oldu. Siyah-beyazlılar, 21 haftası geride kalan ligde topladığı 54 puanla ikinci sırada yer aldı. Sezonun ilk yarısında Kocaeli Bayan FK’yı Gebze Alaettin Stadı’nda 6-0 mağlup eden Beşiktaş Vodafone, ligde son olarak Altay ile karşılaşmış ve sahadan 12-0 galip ayrılmıştı.

Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanan karşılaşmaya siyah-beyazlılar; Elifenur Karabulut, Berna Yeniçeri, Çiğdem Belci, Giovanna Santos, Mesude Alayont, Elizabeth Addo, Seda Nur İncik, Elif Keskin, Yağmur Uraz, Arzu Karabulut ve Kader Hançar ile başladı. Beşiktaş, ilk yarısını 0-3 önde geçtiği maçtan 0-10 galip ayrıldı.

Siyah beyazlı takımın gollerini; Arzu Karabulut (4), Berna Yeniçeri (P), Kader Hançar, Yağmur Uraz (3) ve rakip kendi kalesine kaydetti.

Bu sonuçla siyah beyazlı takım puanını 57'ye yükseltti.