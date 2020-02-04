Los Angeles İtfaiye Merkezi, Kobe Bryant ve kızı Gigi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazası sırasında 911 acil servisine gelen ses kayıtlarını paylaştı.

'Uçak sesi duyduk ancak kendisini göremedik. Sanırım bulutların içindeydi. Ardından büyük bir patlama sesi duyduk, sonrası sessizlik. Görebildiğimiz tek şey dumanlar''

Bir başka görgü tanığı ise acı bir şekilde ''Helikopter, dağa çarptı' bilgisini verdi.

''Kazanın sesini duyduk ama şimdi sadece alev ve dumanları görebiliyoruz''

''Yürüyüşe çıkmıştım, bir anda helikopter seslerini duydum. Sis içinde olduğu için helikopteri göremedim. Sonra 'Boom' diye bir ses çıktı''

''Helikopterin üzerimden geçtiğini duydum. Tam kafamın üzerindeydi. Yukarı baktım ama göremedim çünkü çok sis vardı. Sonra büyük bir ses çıktı ve artık helikopterin sesi gelmiyordu''

''Helikopter bir dağa çarptı. Tam gözümün önünde... Şu an oraya bakıyorum ve sadece yangın görüyorum''

Kobe Bryant ve kızının cenaze töreni hala yapılabilmiş değil. Töreninin Los Angeles Memorial Coliseum'da düzenlenmesi bekleniyor.

Coliseum yaklaşık 80 bin kişilik kapasitesi ve çevresinde çok sayıda yeşil alanların olmasıyla öne çıkıyor.