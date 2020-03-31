Kobe, kariyerinin son maçında Utah potasına 60 sayı atmış ve unutulmaz bir performans sergilemişti. O maç sonunda yaptığı konuşma esnasında kullandığı havlu, açık artırmada 30 bin dolara satıldı. Satın alan kişinin, dünyanın en iyi Lakers koleksiyonuna sahip olduğu belirtildi.

THY EuroLeague yönetimi, sezonun geri kalanının durumu için bir karar vermeye çalışıyor. Oyuncular Birliği ile görüşen EuroLeague yönetimi, oyunculara sezonun tamamlanamaması halinde maaşlarından yüzde 33 kesilmesi teklifinde bulundu. Ancak oyuncular ise yüzde 20’den fazla bir kesintiye yanaşmıyor.

F1 takımlarından Mercedes, salgınla mücadeleye destek olmak için İngiltere’de Londra Üniversitesi Akademisi ile 100 saatten daha az sürede solunum cihazı üretti.

Milletvekili ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, “Bu zor günlerde 3 aylık maaşımı TBMM’ye ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da alacağım tüm maaşlarımı ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya devam edeceğim inşallah” dedi.

Romanya futbol tarihinin en iyi kalecilerinden 43 yaşındaki Martin Tudor’un, Corona virüs sebebiyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Tüm dünyaya ‘evde kalın’ diyen Juventus’un süperstarı Ronaldo, ülkesi Portekiz’de sevgilisi Rodriguez ve iki çocuğuyla dışarıda dolaşırken görüntülendi.

Real Madrid’in Fransız forveti Benzema, vatandaşı Olivier Giroud ile ilgili olarak, “Formula 1 ile kartingi karşılaştıramazsınız. Ben Formula 1’im” dedi.

Tottenham’ın golcüsü Harry Kane, futbolu Londra ekibinde bırakıp bırakmayacağıyla ilgili soruya, “Buna evet de hayır da diyemem. Kulübü seviyorum ama bunun için burada kalacak değilim” cevabını verdi.

İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, salgın nedeniyle daha önce başlama tarihi 3 Mayıs’a ertelenen profesyonel liglerin, bu tarihte başlamasının imkansız olduğunu açıkladı.