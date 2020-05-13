NBA yıldızı Kobe Bryant ile 13 yaşındaki kızı Gianna, Ocak 2020’de bir helikopter kazası sonucun hayatını kaybetti. Bu acı olayın ardından Bryant’ın eşi Vanessa, helikopter şirketine tazminat davası açtı. Vanessa Bryant, Kobe ve Gianna Bryant ile birlikte yedi kişinin daha hayatını kaybettiği kaza sonrası Island Express adlı şirkete ve pilota dava açarak, hem şirketi hem de pilotu, koşullar uygun olmadığı halde uçuşu gerçekleştirmek suretiyle ihmal sonucu kazaya sebep olmakla suçlamıştı.

Helikopter şirketi ise tüm bu suçlamaları reddetti ve savunmasında Kobe ve diğer yolcuların suçlu olduğunu söyledi. Şirket sözcüsü “Kobe ve Gianna Bryant belirli tehlikeler ve risklerin büyüklüğü hakkında bilgiye sahipti ve gönüllü olarak riski üstlendiler. Bu durum, Vanessa Bryant’ın tazminat talebini engeller ya da tazminat miktarını düşürür” dedi. Şirket aynı zamanda yaşanan olayı da “Tanrı’nın işi” olarak tanımladı.

Kaza anında pilotun sisli havada saatte 290 kilometre hızla gittiği rapor edildi. Şirket, 'uçmayı doğası gereği tehlikeli' olarak nitelendirdi. Kazada hayatını kaybeden helikopter pilotu Ara George Zobayan’ın sözcüsü de davaya cevap vererek şunları söyledi:

“Davacıların zararları, doğrudan veya kısmen davacıların hatası nedeniyle, ilgili risklerle ilgili bilerek ve gönüllü olarak bu ihmale neden oldukları ortaya çıkmıştır. Sanığın iddia edilen zararlara neden olma konusunda hiçbir sorumluluk taşımadığı ortadadır.”

Ancak savunma, uçuş esnasında yolcuların ne gibi bir ihmalde bulunduklarını tam olarak açıklamadı.



