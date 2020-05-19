NBA ve dünya basketbolunun efsane isimlerinden Kobe Bryant, ocak ayında kızı Gianna Bryant ve 7 kişiyle birlikte geçirdiği helikopter kazasının ardından hayatını kaybetmişti.

Daha sonra Kobe Bryant ve eşi Vanessa arasındaki sözleşme ortaya çıkmış ikilinin, aynı hava aracına birlikte binmeme konusunda bir anlaşma yaptıkları ortaya çıkmıştı.

Bryant ailesine yakın kişinin yaptığı açıklamada eşi Vanessa ile birlikte aynı anda helikoptere binmemeye gayret gösterdiğini söylemiş ve ''Bu sayede eşi Vanessa ve kızları Natalia (17), Bianka (3) ve Haziran 2019’da doğan Capri hayatta kaldı.'' demişti.

Survivor'ın da son bölümünde kazanılan helikopter ödülü sırasında ilginç anlar yaşandı.

Aynı takımda yer alan yarışmacılardan Mert ve Yunus Emre birlikte helikoptere bindi.

KOBE BRYANT'I ANLATINCA...

Emre, Kobe Bryant ile ilgili anıları anlatınca Mert buna bir hayli sinirlendi.

ÇOK FENA YAPACAĞIM

Yükseklik korkusu olan ve uçağa bindiğinde korktuğunu ifade eden Mert, "Helikoptere de ilk kez biniyorum. Bu Emre var ya Emre. Çok fena yapacağım" diyerek helikopterde yaşanan diyaloğu aktardı

AĞABEY KOBE ÖLDÜ HATIRLIYOR MUSUN?

Mert, Emre'nin kendisine, "Ağabey Kobe Bryant öldü falan hatırlıyor musun." dediğini açıkladı. Survivor Mert'in espriyle karışık sözleri şöyle oldu;

UÇAKTAN DA KORKUYORUM

"Fenalık geldi, inşallah bir an evvel ineriz dedim. Yükseklik korkusu var. Uçağa bindiğimde korkuyorum, Emre sus seni atarım buradan aşağı dedim. Çok gergindi benim için."

AİLESİYLE DAHA ÇOK VAKİT GEÇİRMEK İÇİN

Kobe, Los Angeles'ın bunaltan trafiği ve ailesine daha çok zaman geçirmek için helikopter kullandığını şu sözlerle anlatmıştı...

Kobe Bryant, röportajında ''Arabayla gittiğimde trafikte 2 saat kalıyordum. Böyle olunca kızlarımın okul gösterileri gibi şeyleri kaçırıyordum. Bu yoğunlukta hem antrenmanlarımı yapabilmek hem de aileme zaman ayırabilmek için bir çözüm yolu bulmalıydım.'' sözlerini kullanıyor...

Kobe'nin ayrıca yakın çevresine sadece Ara Zobayan ile uçarım dediği belirtiliyor.