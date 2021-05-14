NBA'in ve Los Angeles Lakers'ın efsane ismi Kobe Bryant, onurlandırılıyor.

Bryant'ın NBA Onur Listesi'ne (Hall of Fame) dahil edileceği tören 15 Mayıs'ta yapılacak. 2020 yılında yapılması planlanan tören koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Törende Kobe Bryant'ın yanı sıra NBA tarihinin önemli basketbolcularından Kevin Garnett ile Tim Duncan da Onur Listesi'ne eklenecek.









5 NBA şampiyonluğu var

Geçtiğimiz yıl Ocak ayında helikopter kazası nedeniyle yaşamını yitiren Bryant, 1996-2016 yılları arasında oynadığı Los Angeles Lakers'da 5 kez NBA şampiyonluğu yaşadı. 2 kez finallerin MVP'si (en değerli oyuncu) seçilen efsane basketbolcu, kariyerinde 18 kez All Star olmayı başardı.