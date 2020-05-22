Kobe Bryant için mafya tarafından zehirlendi iddiası

The Last Dance Belgeseli, Michael Jordan'ın 1997 NBA Finalleri'nde oynadığı 'Flu Game'i bir kez daha gündeme getirdi. Chicago Bulls'un Utah Jazz'e karşı oynadığı final serisinin 5. maçına Jordan rahatsızlığı ile çıkmıştı.

Jordan'ın 38 sayı attığı maçtan önce Utah'taki yerel bir pizzacıdan yediği yemekten dolayı zehirlendiği tartışmaları sürerken bu kez de Kobe Bryant'a ilişkin benzer bir iddia gündeme geldi.

26 Ocak 2020'de geçirdiği helikopter kazasıyla hayata gözlerini yuman efsane oyuncunun, 2002 NBA Finalleri sırasında zehirlendiği iddiaları yeniden tartışılır hale geldi. Seriyi Kobe ve arkadaşları kazanmış olsalar da ESPN'Den Darren Rovell, o güne ilişkin gazete küpürlerini paylaşarak iddiaya ilişkin tartışmalara referans sundu.

Rovell tarafından paylaşılan 2002 tarihli haberde, Bryant'ın Sacramento Hyatt'ta kalırken sipariş ettiği cheeseburger ile zehirlendiği belirtiliyor. Söz konusu olayda yerel sağlık departmanının incelemelerine rağmen yanlış bir durum bulunamadığı ve gıda ile ilgili bir sorun olsa birçok insanın rahatsızlanabileceği aktarılıyor. Nitekim o gece otelde 300 hamburger de dahil olmak üzere 1700 yemek servis edilmiş durumda. Kobenin burgerının ise direkt odasına götürüldüğü aktarılıyor.

Lakers'ın antrenörlerinden Gary Vitti, Kobe'nin burger nedeniyle zehirlendiğinden emindi. Vitti'nin anlattıklarına göre Kobe, istifra etmeye başladı ve hamburgeri yedikten 5-6 saat sonra kendini kötü hissetmeye başladı. Vitti, ilk anda Kobe'nin Meksika yemeği istediğini ama sonrasında hastalanmak istemediği için bu siparişini iptal ettiğini belirtirken net şekilde zehirlenmesinin arkasında New Jersey Mafyası'nın olduğunu açıkladı.

Rovell'ın paylaştığı Steve Springer'ın haberinde de, "Kobe Bryant'ın gıda zehirlenmesinden ötürü rahatsızlanmasının asıl sebebini duydunuz mu? New Jersey'den bir mafya üyesi buna sebep olmuş. Jersey mafyasının, Nets'in NBA şampiyonluğunu kazanması için büyük bir bahis oynadığı belli oluyor" ifadeleri yer almaktaydı.