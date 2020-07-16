Kronik obstrüktif akciğer hastalığı açılımına sahip olan KOAH hırıltılı solunum, nefes darlığı, balgam ve öksürük gibi çeşitli solunum belirtilerine neden olan bir hastalıktır. KOAH hastalığının risk faktörleri ise hava kirliliği, zehirli gazlar, sigara tüketimidir. Sigara içen kişilerde KOAH hastalığının görülme olasılığı sigara içmeyen kişilere göre ise 20 kat daha fazladır.

KOAH hastalığı ciddi bir hastalıktır. KOAH hastası olan kişilerin hayat kalitesi ciddi oranda düşmektedir. Türkiye’de yaklaşık olarak üç milyon tane KOAH hastası bulunmaktadır. KOAH oldukça yaygın olan bir hastalıktır. Aynı zamanda tedavisi olan ve önlenebilen bir hastalıktır. Hem tedavi edilebilir olması hem de önlenebilir olmasına rağmen dünyadaki en çok ölüme sebebiyet veren 4. Sıradaki hastalıktır.

KOAH nedir?

KOAH amfizem ya da kronik bronşit isimleri ile de bilinmektedir. Nefes almayı zorlaştıran, tedavi edilmediği takdirde zaman içerisinde giderek ilerleyip çok daha ciddileşen bir hastalıktır. KOAH belirtileri şiddetli şekilde ve biranda ortaya çıkmamaktadır. Belirtilerin dikkat çekici şekilde olabilecek düzeye gelmesi birkaç yıl alacaktır. KOAH hastalığı akciğerde iltihap oluşturan ve çeşitli tıkanıklıklara neden olabilen bir hastalıktır. Teşhis edilebilmesi için belirtiler takip edilip mutlaka bir hekime erken dönemde başvurulmalıdır.

KOAH belirtileri nelerdir?

- Hırıltılı nefes alma

- Nefes darlığı

- Balgam çıkarma

- Çabuk yorulma, fiziksel aktivitede zorluk, aşırı halsizlik

- Uzun süren kronik öksürük

- Göğüste sıkışma hissi

- Öksürük sırasında aşırı balgam çıkarma

- Bazı hastalarda kanlı tükürme de görülebilmektedir.

KOAH tedavisi nasıl yapılır?

KOAH tedavisi için çok farklı yöntem ve çok dayıda ilaç bulunmaktadır. KOAH hastalığını oldukça geriletecek olan bu yöntem ve ilaçlar hastalığı tamamı ile tedavi edememektedir. Kişilerin tedavinin yanı sıra yaşam tarzlarında değişikliğe gitmeleri, fiziksel olarak kişinin daha aktif olması da hastalığın ilerlemesini önleyecektir. KOAH hastalığı iki aşamada tedavi edilmektedir. Stabil dönem ile alevlendirme dönemi olarak iki yöntem kullanılmaktadır.

KOAH tedavisinde hedeflenenler:

- Semptomları azaltarak hastanın rahatlamasını sağlamak

- Hastalığın ilerleme sürecini yavaşlatmak

- Kişinin hareket edebilme kabiliyetinin artmasını sağlamak ve aktif kalabilmesini sağlamak

- Komplikasyonların oluşmasını önlemek ve tedavilerini yapmak

- Kişinin genel sağlığının iyileşmesini sağlamak.

KOAH tedavisinde bronkodilatörler kullanılır. Kişinin düzenli olarak fiziksel aktivite halinde olması sağlanır. Zatürre aşısı ya da grip aşısı yapılabilir. Aynı zamanda streoidler kullanılır. Solunum egzersizleri yapılır ve oksijen tedavisi uygulanır. İleri düzeyde ise KOAH tedavisi için ameliyat yapılabilir ya da akciğer nakli gibi tedaviler de uygulanır.

KOAH nasıl bulaşır ve neden olur?

KOAH hastalığı bulaşıcı olan bir hastalık değildir. KOAH hastalığının oluşmasında birçok etken bulunmaktadır. En büyük nedenlerinden biri sigara tüketimi ve sigara dumanına maruz kalmaktır. Bununla birlikte diğer nedenler şu şekilde sıralanabilir:

- Çeşitli sebeplerle vücuda zararı olan gazlar ve tozları solumak KOAH hastalığı için nedenlerden biridir.

- Özellikle sanayinin gelişmesi ile büyük bir sorun haline gelen hava kirliliği kişide bronşit oluşumuna neden olur ve bronşit ilerleyerek KOAH gelişebilir.

- İş ortamı ya da ev ortamında olan havanın kirli olması KOAH hastalığının oluşmasını tetikleyebilmektedir.

- Genetik sorunlar nedeni ile akciğerlerdeki hava yollarındaki gelişmem hali de KOAH hastalığının oluşmasına neden olabilmektedir.

- Uzun zaman boyunca vücudun hareketsiz kalması ile hava yollarının yeterli şekilde temizlenememesi sebebi ile KOAH oluşabilir.

KOAH hastalığı tedavi edilebilir mi?

KOAH hastalığı tedavi edilebilir bir hastalıktır fakat tamamen tedavisi mümkün değildir. İlaç tedavisi ile birlikte kişinin kendi hayatında yaşam tarzını değiştirmesi tedavi için çok önemlidir. Sigara kullanan kişi mutlaka sigarayı bırakmalıdır. Kişi düzenli olarak önce hafif egzersizler ile başlayarak, egzersiz yapmalıdır.

Kasların güçlenmesi ve nefes darlığının giderilmesi için egzersiz oldukça önemlidir. Ağır yük taşımak gibi ağır işlerden kaçınılmalıdır. Hava kirliliği ve soğuk havanın olduğu zamanlarda dışarı çıkılmamalıdır. Bolca sıvı tüketilmelidir. Nefes darlığının şiddetlendiği takdirde çeşitli nefes egzersizlerinin yapılması önemlidir. Kilosu olan hastaların ise kilo vermesi nefes almasını ve hareket kabiliyetini kolaylaştıracaktır.