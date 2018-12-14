Knights Chronicle’da Kış Festivali zamanı

Netmarble Corp., bugün mobil RPG oyunu Knights Chronicle'a gelen yeni güncellemelerle birlikte Kış Festivali başladığını duyurdu.

Kahramanları güçlendiren kostümler

Knights Chronicle, yeni Kış Zindanı ve Kış Festivali temalı kostümlerle festival mutluluğu yayacak. Kış Zindanı, oyuncuları sınırlı bir süre için dağıtılacak olan 2018 Kış Festivali nişanı ile ödüllendirecek. Ayrıca Janus, Verdandi ve Bayan Etica'nın Kış Festivali kostümleri, bu kahramanların yeteneklerini güçlendirecek. Güncellemeyle Kahraman Lydia için yeni bir Epik Görev de gelecek. Bu görevi tamamlayan oyuncular, SR kahramanları, SSR'a yükseltecek özel bir kostüm alacak.

Yeni Lonca içeriği eklendi

Ayrıca, oyuncular artık Lonca Savaşı'nın Savunma Aşamasında bir pasif etki almalarını sağlayacak şekilde Lonca Kalesi'ni güçlendirebilecek. Bu güncelleme ile Maksimum Lonca seviyesi arttı ve Lonca Dükkanına daha fazla yüksek seviyeli eşyalar eklendi. Dolayısıyla daha yüksek seviyeyi hedefleyen Lonca üyelerinin uyumlu çalışmaları daha da önemli hale geldi.