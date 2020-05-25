KMF 2020 şampiyonu Fenerbahçe kadroda revizyona gitti

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi Finali nefesleri kesen bir mücadeleye sahne oldu. Geçen senenin KMF şampiyonu 1907 Fenerbahçe Espor ile özellikle son dönemdeki yükselen performansıyla dikkat çeken fastPay Wildcats arasında geçen sezon finalinde, kupaya uzanan ekip 1907 Fenerbahçe Espor oldu.

Bu galibiyetin ardından hızlıca bir şekilde Yaz Ligi hazırlıklarını sürdüren 1907 Fenerbahçe'de yönetim kadroda değişikliğe gitme kararı aldı.

Geçtiğimiz mevsimi Papara Supermassive’in bünyesinde tamamlayan Bahadır “Japone” Çolak, bir kez daha eski takımı 1907 Fenerbahçe ile anlaştı.

Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi 2020 Yaz Mevsimi şampiyonu 1907 Fenerbahçe, eski destek oyuncusu Japone ile bir kez daha anlaşmaya vardı. Başarılı destek, Yaz Mevsimi boyunca 1907 Fenerbahçe forması ile mücadele edecek.

Japone geri döndü

Japone için geçtiğimiz Kış Mevsimi oldukça sıkıntılı başlamıştı. Sponsorluk anlaşmazlıkları nedeniyle zorlu günler geçiren Royal Youth’un bünyesinde mevsime başlayan oyuncu bir süre sonra, destekleri Dumbledoge ile yolları ayıran Supermassive ile anlaşma imzalamıştı. Şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olarak görülen bir takıma giden destek oyuncusu, playoff aşamasında çeyrek finallerde fastPay Wildcats’e elenerek kupa hayallerine veda etmişti.

Geçtiğimiz saatlerde 1907 Fenerbahçe’nin Twitter üzerinden yaptığı duyuru ile Japone’nin, eski takımına döndüğünü öğrenmiş olduk. Daha önce bünyesinde 2 kez kupa kaldırmayı başardığı organizasyonla bir kez daha anlaşma imzalayan destek oyuncusu, önümüzdeki mevsimin sonunda dört mevsim boyunca 1907 Fenerbahçe bünyesinde mücadele etmiş olacak.





Farfetch gitti, Sacre geldi

Wandelbo’nun ayrılışıyla birlikte takıma katılan Farfetch ile ise yolları ayırma kararı alındı.

Son şampiyon, aynı zamanda gün içerisinde yeni üst koridor oyuncularını da bizlere tanıttı. Mevsim boyunca gösterdiği performans ile gözleri üzerine çekmeyi başaran Shin “Hirit” Tae-min takımdan ayrılırken takımın yeni üst koridoru Hırvatistan’dan geldi. Daha önce SK Gaming forması giymiş Toni “Sacre” Sabalić, önümüzdeki Yaz Mevsimi’de 1907 Fenerbahçe bünyesinde mücadele edecek.

Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi 2020 Yaz Mevsimi, 6 Haziran’da başlayacak.

Sacre kimdir?

7 Eylül 1996 tarihinde dünyaya gelen Sacre Hırvatistanlıdır. Profesyonel oyunculuk kariyerine 2016 senesinde Instinct Esports takımında başlayan 23 yaşındaki oyuncu, 2018 yılına kadar sırasıyla SBB Esports ve Klick Tech takımlarında forma giydi. 2018 Ocak ayında G2 Esports’a yedek üst koridor oyuncusu olarak transfer olan Hırvat oyuncu, kısa süren G2 macerasının ardından Dragons E.C. takımına katıldı. Burada geçirdiği 1 mevsimin ardından Avrupa’nın önemli ekiplerinden SK Gaming’in kadrosuna dahil olan oyuncu, 2 mevsim boyunca SK Gaming çatısı altında mücadele etti. 2020 Kış Mevsimi’nin sona ermesiyle birlikte takımdan ayrılan Sacre, 1907 Fenerbahçe Espor‘a transfer oldu.

Güncel kadro şu şekilde:

Toni "Sacre" Sabalic

Berk "Mojito" Kocaman

Ersin "Blues" Gören

Anıl "HlyPhonenix" Işık

Bahadır "Japone" Çolak