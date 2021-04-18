Liverpool'un milli futbolcu Ozan Kabak için satın alma opsiyonunu kullanıp kullanmayacağı merak konusu.

İngiliz devinin teknik direktörü Jurgen Klopp, genç futbolcunun takımdaki geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulunurken Ozan'ın performansını ve stoperdeki partneri Nat Philips'le olan uyumunu övdü. Klopp, "Ozan Kabak ve Nat Phillips gerçekten iyi gidiyor ve umarım böyle devam edecekler. Her zaman zamana ihtiyaç olduğunu söyledim. İşler gelişmeli ve oyuncular birbirlerine alışmalı. Onlar kaliteli futbolcular. Birlikte 8 maça çıktılar. Daha fazla maçta birlikte oynayabilirlerdi. Onlar adına gerçekten çok mutluyum" dedi.

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"Biz ikna olduk"

Alman çalıştırıcı son olarak, "Oynadığı son iki takımla şanslı değildi, biri düştü ve diğeri muhtemelen düşecek. Dünya futbolunda hiç kimse onun kalitesinden gerçekten şüphe duymuyordu ama bu büyük adımı atıp öncekinden daha fazla maç kazanmak önemli. Bunu gösterebilmesi onun için gerçekten çok iyi. Biz ikna olduk ama ilerisi ne gösterir bilemiyorum. O gerçekten bir şeyleri kanıtladı" ifadelerini kullandı.

Jurgen Klopp'un bu sözleri Ozan Kabak'ın gelecek sezon da Liverpool forması giyeceği yönünde yorumlandı.