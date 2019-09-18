Klopp'tan hava yanıtı

Liverpool'un hocası Klopp'un menajeri Marc Kosicke, “İngiltere’de hava şartları, onun geleceğini etkileyebilir” diyerek kafaları karıştırdı. Alman hoca ise “Sanırım espri yaptı. İklim koşulları, bir şehirden ayrılmama sebep olmaz” dedi

18 Eylül 2019, Çarşamba 06:01
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Klopp'tan hava yanıtı

İngiltere Premier Ligi’nde Liverpool’un başında olan Jürgen Klopp’un menaceri Marc Kosicke, “Klopp’un sözleşmesi 2022’de bitiyor. Kariyerinin nasıl devam edeceğini hep birlikte göreceğiz. Ayrıca İngiltere’nin daha iyi bir iklime sahip olup, olmayacağını da görmemiz gerek. Klopp sabah işe giderken hava karanlık, evine dönerken de daha karanlık oluyor. Sonuçta herkes, daha iyi çevrede çalışmak ister” dedi.

Kosicke’nin bu açıklamaları kafalarda soru işareti bırakırken, Alman teknik adam, bu sözlerin ardından hemen duruma açıklık getirdi.

‘İngiltere en sağlıklı havaya sahip!’

Kloop, “Sanırım Kosicke, kendince bir espri yaptı. Benim bu konuda ciddi olmam gerekiyor. İklim koşulları, asla benim şehir seçimlerimde etkili olmaz ve bir ülkeden ayrılmama sebep değildir. Bence şu an İngiltere, dünyada en sağlıklı yaşanabilecek havaya sahip. Yağmurun fazla olması normal” yorumunu yaptı.

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