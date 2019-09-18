İngiltere Premier Ligi’nde Liverpool’un başında olan Jürgen Klopp’un menaceri Marc Kosicke, “Klopp’un sözleşmesi 2022’de bitiyor. Kariyerinin nasıl devam edeceğini hep birlikte göreceğiz. Ayrıca İngiltere’nin daha iyi bir iklime sahip olup, olmayacağını da görmemiz gerek. Klopp sabah işe giderken hava karanlık, evine dönerken de daha karanlık oluyor. Sonuçta herkes, daha iyi çevrede çalışmak ister” dedi.

Kosicke’nin bu açıklamaları kafalarda soru işareti bırakırken, Alman teknik adam, bu sözlerin ardından hemen duruma açıklık getirdi.

‘İngiltere en sağlıklı havaya sahip!’

Kloop, “Sanırım Kosicke, kendince bir espri yaptı. Benim bu konuda ciddi olmam gerekiyor. İklim koşulları, asla benim şehir seçimlerimde etkili olmaz ve bir ülkeden ayrılmama sebep değildir. Bence şu an İngiltere, dünyada en sağlıklı yaşanabilecek havaya sahip. Yağmurun fazla olması normal” yorumunu yaptı.