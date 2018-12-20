Klopp samimi itiraf: ‘Devler Ligi’nde favori Juventus’

Liverpool’da teknik direktör Jürgen Kloop’tan samimi itiraflar geldi. Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ve Dortmund ile eşleşmek istemediğini de belirten başarılı hoca, “Dortmund ile eşleşmek için erken. Juventus ise turnuvanın favorisi” ifadelerini kullandı.

20 Aralık 2018, Perşembe 06:14
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Klopp samimi itiraf: ‘Devler Ligi’nde favori Juventus’

Hem Şampiyonlar Ligi’nde hem de İngiltere Premier Ligi’nde yoluna emin adımlarla devam eden Liverpool’da teknik direktör Jürgen Kloop’tan samimi itiraflar geldi.

Devler Ligi’nde Alman ekibi Bayern Münih ile eşleştiklerini hatırlatan Kloop, “Münih çok büyük bir kulüp. Birkaç yıl önce ‘şansımız yok’ diyeceğimiz eşleşmede şu an şansımız var” dedi.

Juventus ve Dortmund ile eşleşmek istemediğini de belirten başarılı çalıştırıcı, “Dortmund ile eşleşmek için erken. Juventus ise turnuvanın favorisi” ifadelerini kullandı.

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