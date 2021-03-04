İngiltere Premier Lig'in 27. haftası dev bir mücadeleye sahne oluyor. Son şampiyon Liverpool, evinde Chelsea'yi konuk ediyor.

Zorlu mücadele öncesinde iki takımın teknik direktörleri Jurgen Klopp ile Thomas Tuchel'in kariyerindeki benzerlikler dikkat çekiyor.

İki Alman teknik adam da antrenörlük kariyerlerine Bundesliga ekibi Mainz'da başladı. Jurgen Klopp, 2000-2008 yılları arasında 8 yıl görev yaparken Tuchel, 2009-2014 yılları arasında Alman ekibini çalıştırdı.

Klopp, Mainz'ın ardından Borussia Dortmund'un başına geçerken Thomas Tuchel, 2015-16 sezonunda Alman meslektaşından görevi devraldı.

Klopp, büyük üstünlüğü bulunuyor

Jurgen Klopp ile Thomas Tuchel, bu akşamki mücadele ile 15. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 14 karşılaşmada Klopp'un meslektaşına karşı 9'a 2'lik üstünlüğü bulunuyor. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Dev karşılaşma 23.15'te

Liverpool'un evi Anfield Road'da oynanacak mücadele bu akşam TSİ 23.15'te başlayacak.