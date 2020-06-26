Klopp gözyaşlarını tutamadı! Steven Gerrard..

Premier Lig tarihinde Liverpool ilk şampiyonluğu yaşarken Alman teknik adam Jürgen Klopp ise Sky Sports'a canlı olarak bağlanıp mutluluk gözyaşları döktü. Klopp canlı yayında, bu şampiyonluğu Kenny Daglish ve Steven Gerrard'a ithaf etti

Klopp, "Hayal ettiğimden çok daha fazlasıydı. Kenny'nin (Dalglish) bizi nasıl desteklediğini biliyorum. Bu şampiyonluk senin için Kenny, bu şampiyonluk senin için Stevie (Steven Gerrard). Liverpool'da olmaktan gerçekten çok mutluyum." ifadelerini kullandı. Alman teknik adam, "Gerçekten çok anlamlı bir başarı. Elimizden geldiğince taraftarlarımızla şampiyonluğu kutlayacağız." dedi.