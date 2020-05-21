Kloop: Futbol güvende olacak

İngiltere’de 25 puan farkla zirvede yer alan Liverpool’da menacer Jurgen Kloop konuştu. Liglerin yeniden başlaması konusunu değerlendiren tecrübeli teknik adam, “Farklı fikirler var ancak sosyal mesafe kuralına uyulduğu ve sık sık test yapıldığı sürece futbolcuların güvende olacağını düşünüyorum” yorumunu yaptı.