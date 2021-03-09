Muhteşem bir sinerjiye sahip olan Kled, yapıştığı rakibini asla bırakmıyor. Ayrıca hasar da almadığı gibi sağlam darbe indiren şampiyonlardan biridir. League of Legends dünyasına girdiği günden beri oldukça dikkat çeken ve pek çok oyuncunun tercihi haline gelen Kled şampiyonunun S11 yeni sezondaki özelliklerini derledik.

Deli Bozuk Süvari Kled

Aksi olduğu kadar korkusuz bir yordle olan Kled, cesaretin vücut bulmuş halidir. Noxus'da İmparatorluk askerlerinin gıptayla andığı bir simgedir. Buna rağmen subaylar ona temkinli yaklaşır. Fakat şehrin önde gelen asilleri ondan nefret eder.

Pek çok kimsenin söylentilerine göre Kled, lejyonların çıktığı bütün seferlerde savaşmış, akla gelebilecek bütün rütbeleri almış, asla çatışmalardan kaçınmamış bir şampiyondur. Bu hikayenin gerçekliği biraz tartışılabilir olsa da efsanelerin gerçek bir yanı olduğunu kimseler inkar edemez.

Sağı solu belli olmayan, komik bineği Skaarl'ın sırtında oradan oraya yol alan Kled, kendisine ait her şeyi korumak için savaş vermektedir. Tabi bir de ele geçirebileceği her ganimeti almak için...

Deli Bozuk Süvari Kled Oynanış Biçimi

Buz Devri filmlerinde Buck karakterine benzetilen Kled, oldukça iyi bir savaşçı ve aynı zamanda bir tank şampiyonudur. Pasif yeteneği olan Ödlek Kertenkele - Skaarl, binekli iken Kled’in yerine Skaarl hasar alır. Bineğin canı tükendiğinde ise şampiyon binekten iner. İlave can ise sadece binek için geçerlidir.

Pasif yetenek bineksiz halde iken şampiyonun taban hareket hızı 60 düşer. Otomatik saldırıları gerçekleştirebilir. Binek yokken şampiyonun rakiplere doğru gidişindeki hareket hızı artar. Normal saldırı ile %80 hasar verir.

Klavyenizden Q tuşu ile yönlendirebileceğiniz yetenek Ayı Oltası, Şampiyon rakiplere fiziksel hasar verir. İsabet ettiği ilk rakip şampiyon ya da destansı canavara ayı oltası atar. Bu esnada içinden geçtiği minyonlara 0 hasar verir.

Şampiyon oltanın takıldığı rakibin yanında 1.75 saniye kalırsa fiziksel hasar verir. Kurbanını kendine doğru çeker. 1.5 saniyeliğine yavaşlatır. Bineksiz halde koni şeklindeki bir alana piştovuyla ateş etmek suretiyle geri savurur. Savrulan rakiplere fiziksel hasar verir.

Klavyenizden W tuşu ile yönlendirebileceğiniz yetenek Vahşet Sevdası, pasif halde normal saldırı gerçekleştirdiğinde hışma kapılır. Dört saldırı ya da 4 saniye boyunca 0 saldırı hızı kazanır.

Klavyenizden E tuşu ile yönlendirebileceğiniz yetenek Yardır, öne atılarak yoluna çıkan rakiplere fiziksek hasar verir. Diğer yandan bu yeteneği kullanarak duvarları aşamaz. Rakip şampiyon ya da destansı canavara isabet ederse şampiyon 1 saniyeliğine %50 hareket hızı kazanır.

Son olarak klavyenizden R tuşu ile yönlendirebileceğiniz yetenek Hücuuuuuuuum, şampiyon bir konuma hücum eder. Takım arkadaşlarına artacak şekilde hareket hızı sağlayan bir iz bırakır. Hücum ederken zamanla artacak şekilde en fazla hasar soğuran ve hücum bittikten sonra koruyan bir kalkan edinir.

Deli Bozuk Süvari Kled S11 Rün Dizilimi

Kled şampiyonunun S11 yeni sezondaki rün dizilimi rehberi;

İsabet

Yenilmez

Zafer

Efsane: Sıvışma

Son Direniş

Azim

Metanet

Kemik Zırh ve ayrıca;

+ %9 Saldırı Hızı

+ 10 Değişken Kuvvet

+ 5 Zırh

Deli Bozuk Süvari Kled S11 Yetenek Skilleri

Kled şampiyonu S11 yetenek skilleri dağılımı;

Ayı Oltası: 1- 4- 5- 7- 9

Vahşet Sevdası: 3- 8- 10- 12- 13

Yardır: 2- 14- 15- 17- 18

Hücuuuuuuuum!!!!!: 6- 11- 16

Deli Bozuk Süvari Kled S11 Counter Pickler

Kled şampiyonunun zayıf düşeceği şampiyonlar ise;

Darius

Fiora

Garen

Jax

Deli Bozuk Süvari Kled Full Build S11 Eşya Dizilimi

Sıçra: Şampiyon fare imlecinin yönlendirildiği alana doğru, kısa mesafe kat etmesini sağlar.

Işınlan: 4,5 saniye odaklanma yaptıktan sonra şampiyon hedef aldığı dost kuleye, minyona ya da toteme ışınlanır.

İlahsindiren

Kara Balta

Haşmetli Hydra

Çelik Kaplamalı Çizme

Ölümün Dansı

Ölü Adamın Zırhı

Deli Bozuk Süvari Kled Kostümleri

Kled şampiyonunun tüm kostümleri;

Klasik Kostüm

Sör Kostümü

Kont Kostümü