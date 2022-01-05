İtalya Serie A ekiplerinde Milan'ın teknik direktörü Stefano Pioli, takımının ara transfer dönemindeki hedefleri hakkında konuştu.

Football Italia'da yer alan habere göre Roma ile oynayacakları maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Pioli, takımın, Kjaer'in sakatlığı sonrası stoper arayışına girdiğini belirterek, "Kjaer'in sakatlığı bizi savunmaya odaklanmaya zorluyor. Ancak başka bir talepte bulunmadım çünkü kadronun bu şekilde tam olduğunu düşünüyorum. Komple bir savunma oyuncusu arıyoruz. bire birde başarılı, cesur ve geriden oyun kurabilen biri. Doğru oyuncuyu bulacağımıza eminim." sözlerini dile getirdi.

Szalai ismi geçmişti

Ülkemizde bir dönem Fenerbahçe 'de de forma giyen tecrübeli stoper Simon Kjaer, takımının Serie A'nın 15. haftasında Genoa ile oynadığı maçta sakatlanmıştı. İtalyan basınında yer alan iddialara göre Milan'ın bu sakatlığın ardından Fenerbahçe'de forma giyen Attila Szalai ile ilgilendiği ileri sürülmüştü.



